Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:35, 26 июня 2025Ценности

Названы звездные гости скандальной свадьбы одного из богатейших людей в мире

На свадьбу миллиардера Безоса в Венецию прибыли Ким Кардашьян и Иванка Трамп
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stefano Mazzola / GC Images / Getty Images

Редакторы Vogue назвали звездных гостей, прибывших в Венецию на свадьбу американского миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. Снимки папарацци опубликованы на сайте издания.

Материалы по теме:
Любовь и тюль Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Любовь и тюльЭтим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
25 декабря 2019
«Золушка командует будущим мужем» Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
«Золушка командует будущим мужем»Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
2 октября 2021

Среди знаменитостей, которых заметили в итальянском городе, оказались телезвезда Хлои Кардашьян и ее мать Крис Дженнер с возлюбленным Кори Гэмблом, модельер Диана фон Фюрстенберг, дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, а также журналистка Опра Уинфри и бизнесвумен Ким Кардашьян.

Ранее сообщалось, что Безосу и Санчес пришлось изменить место проведения роскошной свадьбы из-за протестов итальянцев. Изначально торжество одного из богатейших людей в мире должно было состояться в старинном здании венецианской школы Гранде делла Мизерикордия, но теперь из-за разразившихся скандалов оно пройдет в исторической верфи в районе Арсенал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно местонахождение обогащенного урана в Иране

    Иностранный журналист пострадал в Курской области при ударе беспилотника ВСУ

    Лукашенко встретил Путина в Минске

    Мостовой отказался задавать вопрос Путину

    Ким Кардашьян с новой прической снялась в бикини

    Россиянин вышиб «Патриотом» ворота бывшего военкомата и устроил поджог

    В России ответили на сомнения лидера Литвы в завершении украинского конфликта до 2028 года

    Пригожина высмеяли за сотрудничество с Инстасамкой

    Волны выбросили на берег послание в бутылке с сильным запахом

    Медведь вышел на взлетную полосу аэропорта и вызвал массовые отмены рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости