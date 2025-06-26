Названы звездные гости скандальной свадьбы одного из богатейших людей в мире

На свадьбу миллиардера Безоса в Венецию прибыли Ким Кардашьян и Иванка Трамп

Редакторы Vogue назвали звездных гостей, прибывших в Венецию на свадьбу американского миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. Снимки папарацци опубликованы на сайте издания.

Среди знаменитостей, которых заметили в итальянском городе, оказались телезвезда Хлои Кардашьян и ее мать Крис Дженнер с возлюбленным Кори Гэмблом, модельер Диана фон Фюрстенберг, дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, а также журналистка Опра Уинфри и бизнесвумен Ким Кардашьян.

Ранее сообщалось, что Безосу и Санчес пришлось изменить место проведения роскошной свадьбы из-за протестов итальянцев. Изначально торжество одного из богатейших людей в мире должно было состояться в старинном здании венецианской школы Гранде делла Мизерикордия, но теперь из-за разразившихся скандалов оно пройдет в исторической верфи в районе Арсенал.