В России задумались о законе для пострадавших от недостроев

Депутат Аксененко: Уголовные дела из-за недостроев перестанут затягивать

В Госдуме задумались о введении закона для защиты ипотечных заемщиков, пострадавших от недостроев. О подобных планах «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Законопроект находится в стадии разработки, его созданием займутся Центробанк, МВД и Минфин. На данный момент парламентарии собирают сведения от граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, и перенаправляют их ведомствам. Одной из защитных мер станет новый порядок работы с уголовными делами в отношении девелоперов: случаи с затягиванием подобных дел будут рассматриваться отдельно. Один из прецедентов силовики уже взяли на карандаш. Речь идет о недострое в Калининграде, подрядчик которого отправил заемщикам видео из Таиланда, на кадрах он смеется над покупателями.

«Представитель МВД очень заинтересовался этим случаем и рассказал про то, что этот вопрос будет взят на контроль, депортация из Таиланда у нас есть», — заявил Аксененко.

Также планируется сделать рекомендации Центробанка обязательными для всех банков, в особенности по заявкам от пострадавших. Помимо этого, в законопроект может войти инициатива по внедрению чарджбека — возврата средств в случае мошенничества. Эта мера, по словам Аксененко, давно применяется в международных платежных системах. Вдобавок важно, чтобы банки не поднимали ставку по ипотеке с льготной до рыночной, в том числе и тем заемщикам, у кого вырос платеж, отметил парламентарий.

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