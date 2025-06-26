Представлен новый стандарт HDMI

HDMI 2.2 будет поддерживать передачу данных рекордным разрешением 16К

Ассоциация HDMI Forum представила спецификации нового стандарта HDMI 2.2. На это обратило внимание издание The Verge.

Специалисты HDMI Forum, которые занимаются составлением спецификаций, раскрыли характеристики нового стандарта передачи мультимедиа данных по проводу. HDMI 2.2 имеет увеличенную пропускную способность — с 48 до 96 гигабит в секунду.

Также они напомнили, что стандарт HDMI 2.1 поддерживает максимальное разрешение до 10К. HDMI 2.2, в свою очередь, может поддерживать рекордное разрешение 16К при частоте 60 герц. Также можно будет передавать картинку в разрешении 10К с частотой 120 герц, 8К — с частотой 240 герц, 4К — с частотой 480 герц.

Поддерживающие спецификацию кабели получат торговое название Ultra96. По мнению специалистов, это будет прозрачно указывать на то, что провод имеет пропускную способность до 96 гигабит в секунду. Актуальные кабели HDMI имеют названия Standard, High Speed, Premium High Speed и Ultra High Speed, что может запутать потребителя.

По оценкам журналистов The Verge, на рынке редко встречается даже контент в разрешении 8К, не говоря уж о 16К. «Стандарт 2.2 должен помочь обеспечить спецификацию HDMI на долгие годы вперед», — заключили авторы.

В апреле Китайский Альянс по сотрудничеству в области видеоиндустрии 8K UHD предложил новый стандарт GPMI для замены распространенного HDMI. GPMI имеет два типа кабельных разъемов и отличается повышенной пропускной способностью.