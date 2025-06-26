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13:38, 26 июня 2025Бывший СССР

Одна страна НАТО захотела ужесточить санкции против России и Белоруссии

Силиня: Латвия намерена ужесточить санкции против России и Белоруссии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвия хочет ужесточить санкции против России. Меры также могут быть направлены против Белоруссии, передает Reuters слова премьер-министра прибалтийской республики Эвики Силини.

«Латвия намерена ужесточить санкции против России и Белоруссии», — заявила премьер Латвии журналистам.

Ранее в Латвии захотели запретить гражданам страны посещать Россию и Белоруссию. Ограничение на туристические поездки предложили ввести из-за «вербовки для шпионажа».

В январе премьер Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями сейма (парламента) Латвии. Стороны обсудили в том числе усиление санкций против России.

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