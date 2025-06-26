Плюс-сайз-модель столкнулась с непрошеной оценкой ее тела от незнакомки

Плюс-сайз-модель Копп столкнулась с непрошеной оценкой ее тела от незнакомки

Плюс-сайз-модель Кейт Копп столкнулась с непрошеным комментарием по поводу ее фигуры со стороны незнакомки. Об этом она рассказала в TikTok-ролике, который стал вирусным и набрал сотни тысяч просмотров.

27-летняя манекенщица разговорилась в самолете с попутчицей, которая поинтересовалась, чем она зарабатывает на жизнь. Копп рассказала женщине, что работает плюс-сайз-моделью и показала ей свои аккаунты в соцсетях. «О, не волнуйся, на самом деле ты на такая толстая», — с такой оценкой столкнулась Копп со стороны соседки в лайнере.

«Я привыкла, что людям нечего сказать, когда я говорю, что работаю в сфере плюс-сайз. Думаю, они хотят меня поддержать, поэтому я не принимаю такие высказывания про мое тело близко к сердцу», — так произошедшее описала героиня материала.

В апреле блогерша с лишним весом пожаловалась на постоянные насмешки в Азии.