Председатель Думы обстреливаемого ВСУ региона России подал в отставку

Председатель Думы Курской области, регулярно обстреливаемой Вооруженными силами Украины (ВСУ), подал в отставку. Об этом сообщается в Telegram-канале парламента региона.
Как следует из публикации, Амерев подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Им также подписано распоряжение о рассмотрении заявления об отставке на внеочередном заседании Курской облдумы.
60-летний Амерев занимал должность спикера регионального парламента с 2021 года. Срок его полномочий истекал в 2026-м. Причина досрочного ухода политика с должности пока неизвестна.
Менее недели назад решение об отставке также принял временно исполняющий обязанности (врио) главы Суджанского района Курской области Юрий Дмитрюков. Освободившийся пост занял руководитель регионального центра «Патриот» Алексей Спиридонов.
В мае врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил об отставке главы областного избиркома Татьяны Малаховой. По словам руководителя региона, увольнение чиновницы связано с переходом на другую работу.