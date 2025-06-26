Профайлер проанализировал состояние Зеленского на саммите НАТО

Профайлер Анищенко: Зеленский в Гааге выглядел обреченным и подавленным

Президент Украины Владимир Зеленский выглядел напряженным во время фотографирования на саммите НАТО в Гааге. На это обратил внимание профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в разговоре с RT.

По его словам, украинский лидер не знал, как себя вести, а его взгляд был расфокусированным и стеклянным. Исходя из этого специалист сделал вывод, что Зеленский пребывает в «обреченном, депрессивном состоянии».

«А когда [Зеленский] выходит из машины и всех приветствует, он также поджимает губы. Это тоже признак сильной печали, стресса и сожаления», — отметил эксперт.

Помимо этого, он указал на тяжелую походку главы государства, когда тот поднимался по лестнице. По словам Анищенко, политик выглядел так, «будто поднимается на плаху».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский находится в крайне сложном положении.