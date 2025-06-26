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21:16, 26 июня 2025Экономика

Путин заявил об открытости ЕАЭС для укрепления связей

Путин: ЕАЭС готов к взаимодействию с любыми зарубежными партнерами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) готов к взаимодействию с любыми зарубежными партнерами, проявляющими интерес к сотрудничеству. Об этом он сообщил, выступая на пленарной сессии Евразийского экономического форума, который прошёл в Минске, передает РИА Новости.

«Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, ЕАЭС продолжает наращивать международные связи. В числе приоритетов — развитие взаимовыгодных отношений с государствами Евразийского пространства, странами Африки и Латинской Америки.

Президент также отметил укрепление связей с рядом многосторонних организаций. «Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами… Это и БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз и другие», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на пленарном заседании, которое открыло саммит ЕАЭС в Минске.

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