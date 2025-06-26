В Минске стартовал саммит ЕАЭС

Лукашенко выступил на пленарном заседании саммита ЕАЭС в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на пленарном заседании, которое открыло саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. Об этом сообщает БелТА.

«И сегодня у нас есть все основания представить отдельные элементы союза 2.0. В ситуации мировой турбулентности важно не плестись в хвосте событий, а самим влиять в позитивном ключе на глобальную повестку, иметь продуманные модели реагирования на внешние вызовы», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что для успешной конкуренции на насыщенном мировом рынке ЕАЭС версии 2.0 нужен уникальный евразийский продукт, объединяющий все страны-участницы.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин приехал в Минск. Лукашенко встретил российского лидера.