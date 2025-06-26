Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в российском регионе

Прокуратура Бурятии: выпавшая из окна 5-летняя девочка госпитализирована

Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа многоквартирного жилого дома в городе Гусиноозерске в Бурятии, медики госпитализировали пострадавшую. Об этом сообщает прокуратура республики в своем официальном Telegram-канале.

Степень тяжести полученных ребенком травм в настоящее время устанавливается. Подчеркивается, что в рамках надзорных мероприятий будет дана оценка законности правового решения по результатам процессуальной проверки. При наличии необходимых оснований прокуроры примут соответствующие меры.

Выяснение обстоятельств случившегося находится на контроле Гусиноозерской межрайонной прокуратуры, добавили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге из окна выпал годовалый ребенок. Инцидент произошел, когда мать мальчика ненадолго отвлеклась на домашние дела.