Компания Rocket Lab запустит пару европейских спутников Pathfinder A

Ракета Electron американской компании Rocket Lab запустит пару европейских спутников Pathfinder A. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Носитель Electron с двумя космическими аппаратами Pathfinder A стартует с площадки в Новой Зеландии не ранее декабря. Спутники Pathfinder A, один из которых был построен компанией GMV, а другой — Thales Alenia Space, являются первыми в группировке из 10 аппаратов, предназначенных для демонстрации технологии навигации на низкой околоземной орбите.

Спутники типа CubeSat массой от 20 до 30 килограммов каждый планируется запустить на околоземную орбиту высотой 510 километров. После запуска 2 аппаратов Pathfinder A Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует запуск 8 спутников Pathfinder B. ЕКА не сообщает, кто будет выводить их.

В июне издание Spaceflight Now сообщило, что компания Rocket Lab в 65-й раз запустила ракету Electron.