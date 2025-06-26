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15:53, 26 июня 2025Наука и техника

Rocket Lab запустит пару европейских спутников Pathfinder A

Компания Rocket Lab запустит пару европейских спутников Pathfinder A
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: ESA

Ракета Electron американской компании Rocket Lab запустит пару европейских спутников Pathfinder A. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Носитель Electron с двумя космическими аппаратами Pathfinder A стартует с площадки в Новой Зеландии не ранее декабря. Спутники Pathfinder A, один из которых был построен компанией GMV, а другой — Thales Alenia Space, являются первыми в группировке из 10 аппаратов, предназначенных для демонстрации технологии навигации на низкой околоземной орбите.

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Спутники типа CubeSat массой от 20 до 30 килограммов каждый планируется запустить на околоземную орбиту высотой 510 километров. После запуска 2 аппаратов Pathfinder A Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует запуск 8 спутников Pathfinder B. ЕКА не сообщает, кто будет выводить их.

В июне издание Spaceflight Now сообщило, что компания Rocket Lab в 65-й раз запустила ракету Electron.

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