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12:03, 3 июня 2025Наука и техника

Rocket Lab в 65-й раз запустила ракету Electron

Spaceflight Now: Компания Rocket Lab в 65-й раз запустила ракету Electron
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Business Wire / Reuters

Компания Rocket Lab в 65-й раз запустила ракету Electron. На это обратило внимание издание Spaceflight Now.

Носитель с космическим аппаратом компании BlackSky стартовал сегодня, 3 июня, в 02:57 московского времени с площадки A стартового комплекса на полуострове Махия в Новой Зеландии. Спутник BlackSky был успешно выведен на низкую околоземную орбиту высотой 470 километров.

По данным компании, запущенный аппарат дистанционного зондирования Земли предлагает «снимки с очень высоким разрешением и аналитику с поддержкой искусственного интеллекта для ежедневных разведывательных операций».

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Всего в 2025 году Rocket Lab провела два запуска Electron в интересах BlackSky. До конца года компания запустит для своего заказчика еще два спутника. К настоящему времени Rocket Lab успела провести десять пусков для BlackSky.

В мае издание SpaceNews заметило, что американская компания Rocket Lab планирует сосредоточиться на производстве военных спутников.

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