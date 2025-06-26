Россиянам назвали правила открытия социальных счетов

Доцент Ивановская: Для открытия социальных счетов понадобятся «Госуслуги»

С 1 июля в России появятся социальные счета и вклады, которыми смогут пользоваться получатели мер социальной поддержки. О правилах их открытия в интервью РИА Новости рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Жанна Ивановская.

По ее словам, россиянам нужно будет иметь доступ к «Госуслугам» и электронную подпись, поскольку без этого не получится оформить необходимые документы. Операции будут проводиться в рублях, максимальный размер соцвклада составит 50 тысяч рублей на один год с возможностью продления.

«С 1 июля 2025 года такие вклады обязаны открывать только системно значимые банки, а с 1 января 2027 года — остальные кредитные организации входящие в ССВ (систему страхования вкладов). Поэтому часть клиентов, не являющихся клиентами СЗКО (системно значимых кредитных организаций), не имеющих доступа к сервису "Госуслуги" и не получивших электронную подпись, не смогут в первое время открыть социальные счета и вклады», — сообщила Ивановская.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о развитии отечественных цифровых сервисов. Согласно документу, в России появится многофункциональный цифровой сервис. Он позволит обмениваться сообщениями, а также получать коммерческие и государственные услуги.

