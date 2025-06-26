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19:02, 26 июня 2025Россия

Россиянин не знал о решении брата и случайно встретил его в отправляющемся на СВО автобусе

Красная звезда: Боец СВО случайно узнал о решении брата уйти на фронт
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

Россиянин не знал о решении брата и случайно встретил его в отправляющемся на специальную военную операцию (СВО) на Украине автобусе. Их историю публикует газета «Красная звезда».

Как пишет издание, Егор Алексеев первым подписал контракт с Минобороны, чтобы уйти на фронт. Вслед за ним такое же решение принял его младший брат Петр.

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«Никто не знал, что он добровольцем пошел за мной. Я узнал, когда уже в автобус садились. До последнего момента скрывал», — рассказал старший брат.

Россиянин признался, что был против решения родственника. Впоследствии младший из братьев получил ранение на одном из боевых заданий в районе Новоселовки в Донецкой народной республике. Егор рассказал, что в тот момент сильно переживал, особенно, когда вызвал брата по радиосвязи, а в ответ была тишина.

Петр Алексеев рассказал, что все произошло, когда его отделение заходило в лесополосу близ населенного пункта — в результате артиллерийского обстрела противника он получил ранение. «Пацаны до сих пор вспоминают со слезами на глазах, говорят, можно было фильм снимать. Брат кричал: "Ты выйдешь! Ты должен выйти!" Я собрался с духом и вывел свое отделение, потому что знал: меня там ждут», — вспомнил он.

Сейчас оба брата продолжают службу в зоне проведения СВО. Старший — командир взвода, а младший — возглавляет отделение.

Ранее сообщалось, что пятеро братьев из Нижнего Новгорода ушли на передовую. Всего в семье 14 детей, девять из которых — мужчины.

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