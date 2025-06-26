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03:40, 26 июня 2025Путешествия

Россиянин описал обстановку в Дубае словами «индусы и африканцы ищут себе девушек»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Россиянин побывал в Дубае и рассказал о мигрантах, которые «напиваются вусмерть» на улицах. Своим отзывом он поделился с платформой «Тонкости туризма».

Автор посоветовал туристам приходить на пляжи только с понедельника по пятницу. По его словам, по выходным на побережье отдыхает множество мигрантов из Пакистана, Индии и стран Африки.

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«Выходные — это праздник Содома и Гоморры. Пакистанцы, индусы и африканцы ищут себе девушек. Некоторые напиваются вусмерть», — рассказал путешественник.

Он добавил, что туристам лучше не ходить поодиночке и сторониться шумных компаний, а женщинам стоит быть особенно внимательными.

«Пляж Марины очень испортился. Похож на Анапу! Его не убирают, кругом окурки, остатки еды и так далее», — пожаловался россиянин, отметив, что сервис тоже изменился в худшую сторону.

Ранее россияне, которые застряли в Дубае из-за закрытия аэропортов, оказались в похожем на бордель отеле. Они пожаловались на прокуренные номера с тараканами.

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