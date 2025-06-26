Россиянка травила тараканов и получила инсульт

В Ижевске женщина травила тараканов и получила инсульт

В Ижевске 39-летняя женщина получила инсульт во время борьбы с тараканами, сообщает минздрав Удмуртии в Telegram-канале.

Женщина распылила инсектицидное средство и почувствовала себя плохо. У нее началось головокружение, рвота и слабость в конечностях. Скорая доставила жительницу Ижевска в токсикологическое отделение больницы с отравлением. В ходе обследования врачи подтвердили внутримозговое кровоизлияние.

В настоящее время ижевчанка восстанавливается после операции, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее жительница севера столицы превратила квартиру в свалку. Соседи рассказали, что москвичка на протяжении длительного время собирает мусор у себя в квартире, а с недавнего времени начала приносить его и в подъезд. Они призвали администрацию решить сложившуюся проблему.