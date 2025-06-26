Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:01, 26 июня 2025Экономика

Россиянка травила тараканов и получила инсульт

В Ижевске женщина травила тараканов и получила инсульт
Мария Черкасова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Ижевске 39-летняя женщина получила инсульт во время борьбы с тараканами, сообщает минздрав Удмуртии в Telegram-канале.

Женщина распылила инсектицидное средство и почувствовала себя плохо. У нее началось головокружение, рвота и слабость в конечностях. Скорая доставила жительницу Ижевска в токсикологическое отделение больницы с отравлением. В ходе обследования врачи подтвердили внутримозговое кровоизлияние.

В настоящее время ижевчанка восстанавливается после операции, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее жительница севера столицы превратила квартиру в свалку. Соседи рассказали, что москвичка на протяжении длительного время собирает мусор у себя в квартире, а с недавнего времени начала приносить его и в подъезд. Они призвали администрацию решить сложившуюся проблему.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России знают путь, по которому ВСУ получают оружие. Это старый железнодорожный тоннель в горах. Почему его не уничтожили?

    Резкое снижение ключевой ставки ЦБ в июле допустили

    Жившую на сгнившем матрасе и с червями на теле пенсионерку нашли в российском городе

    Сравнение Трампом ударов США по ядерным объектам Ирана с Хиросимой и Нагасаки объяснили

    Дефицит картофеля в Белоруссии связали с идеями Лукашенко

    Осужденный за миллионные махинации экс-глава российского района умер в колонии

    Maxar запустила службу непрерывного доступа к спутниковым разведданным

    Одна страна НАТО захотела ужесточить санкции против России и Белоруссии

    Раскрыто число вернувшихся в Россию с СВО бойцов

    Роли ЕАЭС в мире спрогнозировали резкое усиление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости