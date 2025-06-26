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08:55, 26 июня 2025Мир

Россиянку-ученую из Гарварда обвинили в контрабанде лягушек

Российской ученой из Гарварда Петровой предъявили обвинение в контрабанде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reba Saldanha / Reuters

Суд в США предъявил российской ученой из Гарварда Ксении Петровой обвинение в контрабанде биоматериалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокуратуры штата Массачусетс.

«Сегодня федеральное большое жюри в Бостоне предъявило гражданке России обвинение в связи с попыткой контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по трем предъявленным Петровой обвинениям, в частности, в контрабанде, сокрытии существенного факта и даче ложных показаний, ей грозит до 30 лет тюремного заключения и штраф в размере до 500 тысяч долларов.

В апреле администрация президента США Дональда Трампа отказала Петровой в условно-досрочном освобождении, сославшись на то, что она не доказала, что «не представляет угрозы обществу или безопасности Соединенных Штатов». Также иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) выразила опасение, что в случае освобождения россиянка может решиться на побег.

13 июня стало известно, что Петрова была освобождена под залог после четырех месяцев лишения свободы за нарушение таможенных правил.

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