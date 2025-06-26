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07:45, 27 июня 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша побывала в Японии и раскрыла секреты стиля местных девушек

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Matthew Sperzel / Getty Images

Российская путешественница и тревел-блогерша побывала в Японии и раскрыла секреты стиля местных девушек. Об этом она рассказала в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор материала обратила внимание на выбор фасонов — японки предпочитают свободную одежду, которая не стесняет движений, хоть и не подчеркивает фигуру. Также они любят многослойные образы и минимализм.

«Однотонные цвета, простые формы, отсутствие лишнего. В этом — сила: вещь не отвлекает, а подчеркивает личность», — объяснила россиянка.

Ранее эта же путешественница рассказала о странностях Японии, которые ее «реально ошарашили». Она удивилась отсутствию урн и мусора.

Вот это да!
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