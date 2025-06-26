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13:57, 26 июня 2025Спорт

Российский боец UFC назвал преимущество жизни в США над жизнью на родине

Боец UFC Борщев: В США передвигаться на автомобиле удобнее, чем в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Колос об ММА / YouTube

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Борщев назвал преимущество жизни в США перед жизнью на родине. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, в Америке удобнее передвигаться на автомобиле. «Потому что у нас по-другому строилась инфраструктура в советское время. Больше рассчитано на общественный транспорт», — заявил Борщев.

Спортсмен рассказал, что семь лет не был на родине, поэтому допускает, что ситуация улучшилась. «Но когда я жил в России, этот нюанс был тяжелый, как владельцу автомобиля. В Москве я машину вообще сразу продал», — добавил Борщев.

В феврале Борщев, выступавший на турнире UFC 312, проиграл австралийцу Тому Нолану. На его счету пять поражений, восемь побед и одна ничья в поединках по правилам MMA.

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