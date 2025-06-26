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11:27, 26 июня 2025Экономика

Рост цен на нефть объяснили

Bloomberg: Мировые цены на нефть растут из-за давления Трампа на Иран
Вячеслав Агапов
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Eli Hartman / Reuters

Мировые цены на нефть растут, так как президент США Дональд Трамп продолжает оказывать давление на Иран. Так подорожание сырья объяснили опрошенные Bloomberg аналитики.

Еще одной причиной роста цен стало сокращение запасов нефти в США. Как показывают данные правительства, запасы сырья падают пятую неделю подряд, сократившись на 5,84 миллиона баррелей до 11-летнего сезонного минимума. К такой ситуации привело использование больших объемов сырья для производства топлива на фоне низких цен на нефтепродукты в стране. Спрос на бензин на прошлой неделе вырос до самого высокого уровня с декабря 2021 года.

После закрытия торгов в среду Brent торговалась по цене около 68 долларов за баррель, а West Texas Intermediate (WTI) — выше 65 долларов. До этого стоимость сырья, которая росла на фоне опасений по поводу возможных перебоев с поставками энергоносителей с Ближнего Востока, резко снизилась после того, как Израиль и Иран договорились о перемирии.

На фоне конфликта Ирана и Израиля, во время которого звучали угрозы перекрытия Ормузского пролива, стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals впервые с января превысила 68 долларов за баррель. Премиальная марка ESPO с поставками через Дальний Восток в тот же день подорожала до 70 долларов за баррель. В пятницу, 20 июня, она доходила до максимальных 70,32 доллара.

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