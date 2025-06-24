Мировые цены на нефть упали до минимума с 11 июня

Стоимость Brent на бирже ICE упала ниже $67 за баррель впервые с 11 июня

В ходе торгов во вторник, 24 июня, стоимость фьючерсных контрактов на августовские поставки эталонной североморской марки нефти Brent опустилась ниже отметки 67 долларов за баррель впервые с 11 июня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближе к 20:25 по московскому времени сырьевые котировки опустились примерно до 66,47 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 5,74 процента. При этом на минимуме стоимость фьючерса падала до 65,94 доллара.

Аналитики связывают подобную динамику в первую очередь с ожиданием завершения горячей стадии конфликта между Ираном и Израилем. На этом фоне, полагают эксперты, власти исламской республики вряд ли решатся перекрыть Ормузский пролив, через который проходит до 20 процентов глобальных поставок сырья.

В противном случае предупреждает глава Минэнерго США Крис Райт, Иран сам окажется главным проигравшим, так как его экспортеры в значительной степени зависят от сбыта нефти по этому маршруту. Кроме того, добавляет глава компании Vanda Insights Вандана Хари, закрытие пролива вызовет недовольство главного покупателя иранского сырья — Китая. При таком раскладе, отмечает она, Иран может лишиться дипломатической поддержки КНР, что способно кардинальным образом изменить расклад сил во всем ближневосточном регионе.