Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:36, 24 июня 2025Экономика

Мировые цены на нефть упали до минимума с 11 июня

Стоимость Brent на бирже ICE упала ниже $67 за баррель впервые с 11 июня
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

В ходе торгов во вторник, 24 июня, стоимость фьючерсных контрактов на августовские поставки эталонной североморской марки нефти Brent опустилась ниже отметки 67 долларов за баррель впервые с 11 июня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближе к 20:25 по московскому времени сырьевые котировки опустились примерно до 66,47 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 5,74 процента. При этом на минимуме стоимость фьючерса падала до 65,94 доллара.

Материалы по теме:
Авиация Израиля ударила по одному из наиболее защищенных ядерных объектов Ирана. Там произошло землетрясение
Авиация Израиля ударила по одному из наиболее защищенных ядерных объектов Ирана. Там произошло землетрясение
16 июня 2025
Три танкера горят в Оманском заливе у берегов Ирана. Там проходит критически важный маршрут для перевозки нефти
Три танкера горят в Оманском заливе у берегов Ирана. Там проходит критически важный маршрут для перевозки нефти
17 июня 2025

Аналитики связывают подобную динамику в первую очередь с ожиданием завершения горячей стадии конфликта между Ираном и Израилем. На этом фоне, полагают эксперты, власти исламской республики вряд ли решатся перекрыть Ормузский пролив, через который проходит до 20 процентов глобальных поставок сырья.

В противном случае предупреждает глава Минэнерго США Крис Райт, Иран сам окажется главным проигравшим, так как его экспортеры в значительной степени зависят от сбыта нефти по этому маршруту. Кроме того, добавляет глава компании Vanda Insights Вандана Хари, закрытие пролива вызовет недовольство главного покупателя иранского сырья — Китая. При таком раскладе, отмечает она, Иран может лишиться дипломатической поддержки КНР, что способно кардинальным образом изменить расклад сил во всем ближневосточном регионе.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа заплатит по-крупному». Трамп слил скриншот переписки с генсеком НАТО. Что они обсуждали?

    Минобороны России сообщило о выпущенном по Татарстану беспилотнике ВСУ

    Лавров прилетел на переговоры в соседнюю с Ираном страну

    В российском регионе разбушевался пожар

    Кончаловский заявил о страхе перед актрисой Талызиной

    Ведущие шоу прервали прямое включение из-за собаки

    Туристы на отдыхе в Европе нашли в море разложившиеся человеческие останки

    В Сибири из рыбных отходов создали каркасы для выращивания человеческих костей

    Мировые цены на нефть упали до минимума с 11 июня

    Одному типу жилья в России предрекли подорожание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости