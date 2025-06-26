Скабеева увидела в шутке Зеленского про Трампа тоску по «Кварталу 95»

Телеведущая Скабеева: Пошутивший про Трампа Зеленский тоскует по «Кварталу 95»

Российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева увидела в шутке президента Украины Владимира Зеленского тоску по студии «Квартал 95», сооснователем которой он является. Такое мнение она выразила в своем Telegram-канале.

Скабеева опубликовала фрагмент выступления Зеленского на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Украинский лидер в шутку спросил у одного из присутствующих, знает ли он, кто такой президент США Дональд Трамп. После этого зал рассмеялся. «Мы слышали о нем», — ответил собеседник. «Нам нужна прочная связь с ним. Нам нужна Европа. Я думаю, нам нужно единство между Европой и Соединенными Штатами — и мы победим», — сказал затем Зеленский.

«Зеленский тоскует по "Кварталу 95" и пытается шутить», — отреагировала на его слова Скабеева.

Ранее Скабеева ответила на сообщения о том, что в кабинете Зеленского есть картина с горящим Кремлем. Журналистка прокомментировала эту информацию одним словом.