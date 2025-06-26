Стало известно о возможной подготовке нового обмена пленными между Россией и Украиной

Экс-вагнеровец Condottiero: 26 июня состоится новый обмен пленными военными

Сегодня, 26 июня, состоится новый обмен пленными военными между Россией и Украиной. О возможной подготовке процедуры стало известно из сообщения экс-вагнеровца, автора Telegram-канала Condottiero.

В каких пропорциях и где именно пройдет обмен, ветеран ЧВК не уточнил.

Предыдущий обмен пленными состоялся 20 июня. 19 июня был проведен аналогичный обмен.

Позже заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев уточнил, что из плена вернулись свыше тысячи российских военнослужащих.