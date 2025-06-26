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13:57, 26 июня 2025Наука и техника

Названа самая быстро продаваемая игровая консоль в истории

XDA: Nintendo Switch 2 оказалась самой быстро продаваемой консолью в мире
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Louise Delmotte / AP

Nintendo Switch 2 назвали самой быстро продаваемой игровой приставкой в истории. Об этом сообщает издание XDA.

По информации авторов медиа, всего за четыре дня с момента открытия продаж новая консоль разошлась тиражом более 3,5 миллиона экземпляров по всему миру. В Японии Nintendo Switch 2 обошла предыдущего рекордсмена PlayStation 2 по продажам почти в два раза, в США за первую неделю было реализовано 1,1 миллиона приставок — это самый высокий темп по продажам в истории.

Также журналисты заметили, что за неполные три недели продаж в Японии было отгружено больше консолей Switch 2, чем приставок PlayStation 5 и Xbox Series почти за пять лет продаж в регионе. «Консольная война закончилась, не начавшись», — подчеркнули специалисты.

При этом консоль Switch 2 стала лидером по продажам несмотря на то, что Nintendo не выпустила ни одной новой игры к релизу устройства. «Nintendo в очередной раз показала, что знает свою аудиторию», — прокомментировали успех японской корпорации журналисты.

Nintendo Switch 2 была представлена в апреле. Девайс получил 7,9-дюймовый LCD-дисплей с частотой 120 герц и новые джойстики. Стоимость консоли в США составляет 500 долларов, или около 40 тысяч рублей.

В середине весны аналитики DFC Intelligence предсказали колоссальный успех Nintendo Switch 2 на рынке. Они заявили, что потребители заинтересованы в подобном компактном игровом устройстве.

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