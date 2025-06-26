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09:58, 26 июня 2025Россия

Сын российского вице-премьера оказался среди задавленных арматурой в товарняке студентов

Msk1: Сына вице-премьера Карелии Россыпнова задавило в вагоне поезда под Москвой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Один из студентов, найденных задавленными арматурой в поезде под Москвой, оказался сыном вице-премьера правительства Карелии Виктора Россыпнова. Об этом пишет Msk1.ru.

По информации издания, отец 18-летнего Всеволода Россыпнова, обнаруженного без признаков жизни в вагоне товарняка в подмосковной Ивантеевке вместе с 19-летним Филиппом Утвенко, раньше занимал пост министра ЖКХ Карелии. Согласно информации на сайте правительства республики, сейчас Россыпнов-старший курирует развитие инфраструктуры региона на должности заместителя премьер-министра.

О том, что в подмосковной Ивантеевке при разгрузке товарного поезда нашли мертвыми двоих пропавших студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ), стало известно 25 июня. Как рассказала мать Утвенко, молодые люди собирались «зайцами» доехать до Ярославля, однако во время движения состава их придавило тяжелыми металлоконструкциями.

Ранее в Санкт-Петербурге туристы нашли в Финском заливе пропавшую почти три месяца назад школьницу. Девочка ушла из дома без телефона и документов 11 марта после ссоры с отцом из-за покупки слишком дорогого кофе и исчезла.

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