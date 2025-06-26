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18:58, 26 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на требование Армении политических заявлений в адрес Азербайджана

Журова: Вставать на чью-то сторону в конфликте Армении и Азербайджана сложно
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Вставать на чью-то сторону в конфликте Армении и Азербайджана сложно, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на требование Еревана к странам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступить с политическими заявления в адрес Баку.

«Мы — страна, которая хочет иметь нормальные партнерские отношения и с теми, и с другими. Очень тяжело встать на чью-то сторону. Для России очень тяжело это определить. Конфликт есть конфликт. Не бывает, чтобы в конфликте виновата была только одна сторона. И с теми, и с другими у нас многолетние отношения. Мы были вообще одной страной когда-то. Тяжелая ситуация», — высказалась Журова.

Ранее замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил о скором «окончательном решении» по членству в ОДКБ. Он отметил, что Ереван не намекает, а прямо говорит, что долго так продолжаться не может. Костанян заявил, что если партнеры республики, в том числе Россия, не будут делать политических заявлений в адрес Азербайджана, то Армения окончательно покинет ОДКБ.

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