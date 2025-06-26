Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:19, 26 июня 2025Мир

В Белом доме отказались ответить на вопрос о военных поставках Украине

Левитт отказалась отвечать на вопрос насчет поставок Украине ЗРК Patriot
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не стала отвечать на вопрос, будут ли поставлены Вашингтоном Украине дополнительные ракеты для ЗРК Patriot. Во время брифинга ей задали соответствующий вопрос, пишет РИА Новости.

«Президент намекнул, что готов отправить Украине больше ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Это действительно произойдет, и были ли еще какие-либо гарантии, которые он дал Зеленскому», — обратились корреспонденты к пресс-секретарю Белого дома.

Левитт отметила, что глава Штатов должен сам прокомментировать свои же слова на эту тему. Это был личный разговор между Трампом и Владимиром Зеленским, но встреча прошла хорошо, и это была встреча, направленная на прогресс, уточнила представитель Белого дома.

Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что никто из союзников США не горит желанием передавать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

По его словам, Вашингтон не может передать Киеву эти комплексы, поскольку испытывают нехватку для собственных нужд, однако работают с союзниками, у которых они есть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поставил точку в конфликте Израиля и Ирана

    Канадский хоккеист назвал любимый российский ритуал

    Западный журналист указал на странный внешний вид Макрона

    Школьник под действием наркотиков отравился собственной кровью и попал в больницу

    Раненный в Курской области иностранный журналист отказался от госпитализации

    В Белом доме отказались ответить на вопрос о военных поставках Украине

    Медведев дал совет европейскому «трибуналу»

    В Херсонской области из-за атак ВСУ начались лесные пожары

    Стало известно о применении ВСУ новой тактики после отступления в Харьковской области

    Зеленский указал цели для новых санкций ЕС против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости