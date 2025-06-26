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16:22, 26 июня 2025Бывший СССР

В Белоруссии анонсировали эксклюзивный подарок для Путина

Эйсмонт: Белоруссия подготовила эксклюзивный подарок для Путина
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Наталья Эйсмонт

Наталья Эйсмонт. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Белоруссия подготовила эксклюзивный подарок для президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

14 июня Лукашенко ознакомился в Гродненской области с продукцией предприятия «Молочный мир». Политику показали головку сыра под названием «Президентский». После этого Лукашенко заявил, что подарит сыр Путину, если на нем нарисуют Кремль.

«По поводу подарка я скажу так. У нас, как вы, я уверена, знаете, с выполнением обещаний все в порядке — три года ждать не надо. Эксклюзив для Владимира Владимировича и других высоких гостей — готов», — прокомментировала Эйсмонт.

Ранее стало известно, что Лукашенко подарил Дагестану 100 килограммов картофеля. Сообщалось, что после этого в республике начались посадки.

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