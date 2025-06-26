В ЕС раскрыли позицию по будущему Ирана

Страны ЕС подтвердили готовность к поиску решения ядерной проблемы Ирана

Страны Европейского союза (ЕС) подтвердили готовность участвовать в дипломатических усилиях по снижению напряженности вокруг Ирана и поиску долгосрочного решения ядерного вопроса. Об этом говорится в итоговом документе саммита, который опубликован на официальном сайте Европейского совета.

«ЕС продолжит вносить вклад во все дипломатические усилия по снижению напряженности и достижению прочного решения иранской ядерной проблемы, чего можно достичь только путем переговоров», — указано в документе.

Также Евросовет призвал все стороны конфликта соблюдать международное право и проявлять сдержанность.

24 июня между Израилем и Ираном начался режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

