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23:14, 26 июня 2025Мир

Аракчи отказался дать четкий ответ насчет продолжения переговоров с США

Аракчи: Тегеран не принял решения, будут ли продолжены переговоры с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: Iranian Foreign Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Pres

Тегеран пока не принял решения, будут ли продолжены переговоры с Соединенными Штатами по урегулированию иранского ядерного вопроса и снятию санкций. Об этом проинформировал глава МИД исламской страны Аббас Аракчи в эфире IRIB.

«Я хочу внести ясность, что еще не было достигнуто никакого соглашения и не было принято решения о начале новых переговоров», — отметил он.

По словам Аракчи, не следует воспринимать всерьез ряд высказываний о возобновлении диалога.

Ранее в Белом доме заявили, что слова о том, что удары по Ирану были безуспешными и не уничтожили ядерную программу республики, это ложь. Помимо этого, подобные высказывания являются попыткой дискредитировать президента Штатов Дональда Трампа.

До этого Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран не откажется от ядерной программы, так как республика приложила большие усилия для развития направления, терпела санкции, а ученые отдавали за эту программу свои жизни.

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