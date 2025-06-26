Геращенко: В Киеве неизвестные заминировали скутер, чтобы взорвать бойца «Азова»

В Киеве неизвестные назначили украинскому военнослужащему фиктивное свидание и попытались его убить. Об этом сообщил бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 21 июня, и попал на видео. Отмечается, что за день до этого военный познакомился с девушкой в соцсетях, которая назначила ему свидание у своего дома. Когда он пришел, она попросила его взять ключи от ее домофона под сиденьем припаркованного рядом с домом желтого скутера.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина подходит к транспортному средству, но останавливается и смотрит на него, а затем разворачивается и уходит, заподозрив неладное. После этого раздается взрыв.

Предположительно, военный мог служить в полку Нагцвартии Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Уточняется, что он не пострадал.

Ранее на Украине мужчина попал в ловушку военкомов во время свидания. Он познакомился с девушкой на сайте знакомств, однако вместо нее его ждали сотрудники военкомата.