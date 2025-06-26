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16:02, 26 июня 2025Бывший СССР

В Кремле указали на шероховатости в ЕАЭС

Песков: Шероховатости в интеграции ЕАЭС неизбежны
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в интеграции ЕАЭС, несмотря на ее продолжение, есть шероховатости. Его слова передает РИА Новости.

«Интеграция продолжает свое углубление. Есть, конечно, какие-то шероховатости, это неизбежно», — рассказал Песков.

По его словам, это является естественным процессом, поскольку чем плотнее интеграция, тем больше возникает проблем.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Узбекистане. Отмечалось, что Жапаров отметил динамичное развитие взаимоотношений Центральной Азии с Евросоюзом.

Помимо этого, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал принятие в Армении закона о вступлении в Евросоюз. По его словам, состоять в двух объединениях одновременно невозможно.

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