В Минобороны раскрыли подробности продвижения российских войск при создании буферной зоны

МО РФ: ВС РФ продвинулись в районе шести населенных пунктов Сумской области

В Минобороны раскрыли подробности продвижения российских войск при создании буферной зоны в Сумской области Украины. По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись в районе шести населенных пунктов.

Как сообщили в министерстве, подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю линии фронта на сумском направлении. В частности, бойцы продвинулись в районах населенных пунктов Новая Сечь, Соляники, Храповщина, Варачино, Юнаковка и Садки.

Бои велись с тремя механизированными, егерской, десантно-штурмовой бригадами, а также штурмовым полком и двумя бригадами теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, бойцы подразделения вели бои на харьковском направлении, продвинувшись в районе трех населенных пунктов — Уды, Ивашки и Волчанск.

На обоих направлениях за минувшие сутки противник потерял более 185 солдат и 16 единиц техники, среди которой — боевая бронированная машина, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе гаубица FH-70 производства Великобритании. Также удалось уничтожить станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств противника.

Ранее сообщалось, что Армия России нанесла серию ударов по тылам ВСУ дальнобойным оружием. Целями атак стали радиолокационные станции систем противовоздушной обороны, места производства и хранения вооружения противника.