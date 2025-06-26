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23:57, 26 июня 2025Россия

В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными. Об этом сообщает РИА Новости.

Возвращение организовано согласно российско-украинским договоренностям от 2 июня, заключенным в Стамбуле.

Ранее стало известно, что 26 июня Россия и Украина провели обмен пленными в формате 106 на 106. Информацию также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Предыдущий обмен пленными состоялся 20 июня. Тогда российских бойцов сначала разместили в Белоруссии. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаила Саралиева, из плена вернулись более тысячи российских военных.

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