В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными. Об этом сообщает РИА Новости.

Возвращение организовано согласно российско-украинским договоренностям от 2 июня, заключенным в Стамбуле.

Ранее стало известно, что 26 июня Россия и Украина провели обмен пленными в формате 106 на 106. Информацию также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Предыдущий обмен пленными состоялся 20 июня. Тогда российских бойцов сначала разместили в Белоруссии. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаила Саралиева, из плена вернулись более тысячи российских военных.