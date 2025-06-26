РИА Новости: На Украине участились антиправительственные выступления

На Украине участились антиправительственные выступления. Об этом РИА Новости сообщил представитель антифашистского подполья.

Он обратил внимание, что за неделю была проведена уже вторая крупная акция протеста: в предыдущий раз митинговали против нацагентства АРМА. «Сам факт того, что на Украине за неделю проведено два по своей сути антиправительственных выступления, — уже большой успех не только для подполья, но и для всей страны», — отметил собеседник агентства.

По его мнению, для команды Зеленского подобные акции должны стать сигналом. «От него [Зеленского] отказались не только партнеры за границей — от него отказалось население страны, которую он должен возглавлять. Народ устал терпеть, и выступления будут проходить все чаще, более массово», — добавил подпольщик.

Ранее стало известно, что у здания Киевской городской государственной администрации собрался антиправительственный митинг. Протестующие обвинили украинскую власть в коррупции. По предварительной информации, участниками акции стали около семи тысяч человек.