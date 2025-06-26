В России раскритиковали идею запретить алкомаркеты рядом с домами

Шапкин: Госдума вряд ли поддержит закон о запрете алкомаркетов рядом с домами

Госдума, скорее всего, не поддержит законопроект о запрете на размещение алкомаркетов рядом с жилыми домами. Об этом заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с 360.ru.

Авторы инициативы предлагают считать алкомаркетами все объекты, в которых на алкоголь приходится более 50 процентов всей выручки за квартал. Согласно законопроекту, такие заведения должны находиться минимум в 100 метрах от жилых домов, детских садов, больниц, стадионов, школ и других учебных заведений.

Шапкин считает, что депутаты не станут поддерживать законопроект, так как в случае его принятия будет сложно провести подсчеты. «Непонятно, кто и как будет считать, сколько ассортимента будет занимать алкоголь», — объяснил эксперт.

Кроме того, проблема может возникнуть с размещением алкомаркетов минимум в 100 метрах от жилых домов — под ограничение попадет весь город. «Им придется переехать в какие-то промзоны, в парковых зонах продажа алкоголя тоже запрещена», — отметил Шапкин.

Ранее стало известно, что в Подмосковье ограничат продажу алкоголя в многоквартирных домах.