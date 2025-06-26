В России установили родство девочки с бойцом СВО по запекшейся на его униформе крови

Девочку из Ростова-на-Дону признали дочерью бойца СВО по следам крови на одежде

Девочку из Ростова-на-Дону признали дочерью участника специальной военной операции (СВО). Установить факт родства удалось благодаря одежде военнослужащего, сообщает газета «Комсомольская правда» в Telegram.

Дмитрия Кормухина не стало при обстреле — солдат прикрыл собой сослуживца. Бойца похоронили близкие ему люди — своей семьи у бывшего детдомовца нет. Еще при жизни мужчина рассказал им, что хотел бы установить родство с дочерью.

Экспертизу ДНК провели по биологическим следам военнослужащего — запекшейся крови на его форме. Совпадение составило 99,9 процента. После этого девочка официально признана дочерью Кормухина.

Ранее пропавшего на СВО жителя Волгограда опознали по ДНК. Солдат числился пропавшим около года. После этого семья бойца получила возможность похоронить его.