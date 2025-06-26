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11:20, 26 июня 2025Экономика

Россиянам предложат выращивать картофель в квартирах

СПб ФИЦ РАН сообщил о создании подхода для выращивания картофеля в квартирах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Пресс-служба Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) в комментарии РИА Новости сообщила о создании подхода для ускоренного размножения ценных сортов семенного картофеля, который позволит выращивать его в домашних условиях.

«Мы разработали подход, который позволяет защищать картофельные клубни от инфекций и выращивать их в условиях квартиры, дома или дачного участка», — сказал старший научный сотрудник Новгородского НИИ сельского хозяйства Николай Семчук.

В чем заключается суть инновации, ученые не уточнили. Однако речь идет о возможности получить достаточное количество клубней ценных сортов для посадки в короткие сроки.

Картофель за последний год стал самым подорожавшим продуктом в России. По мнению экспертов, внезапные проблемы объясняются нехваткой современных хранилищ, массовым отказом граждан от самостоятельного выращивания, снижением посевных площадей, а также дефицитом качественных семян из Европы.

Между тем вице-премьер Дмитрий Патрушев, ответственный в правительстве за агропромышленный сектор, считает, что текущее подорожание продукта вызвано рекордно большим урожаем в 2023 году, из-за которого цены неоправданно снизились, что привело к убыткам производителей. По его словам, в настоящее время стоимость картофеля в среднем такая же, как два года назад. Впрочем, прошлые данные Росстата свидетельствуют, что цены на корнеплод в первом полугодии 2023 года не превышали 50 рублей за килограмм.

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