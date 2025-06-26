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14:17, 26 июня 2025Россия

Власти Подмосковья одобрили законопроект об ограничении продажи алкоголя

Власти Подмосковья одобрили ограничения на продажу алкоголя в жилых домах
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Власти Подмосковья одобрили ограничения на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных жилых домах. Слова председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова приводит телеканал RТ в Telegram.

По словам главы Мособлдумы, документ направлен на пресечение деятельности заведений, которые действуют в жилых домах. Законопроект, внесенный в региональный парламент, предусматривает продажу такими кафе алкоголя только два часа в сутки — с 13:00 до 15:00.

Проект закона был одобрен в первом чтении. Кроме того, согласно уже принятому властями Подмосковья решению, в регионе запретили торговать алкоголем в ночное время.

В начале весны 2025 года продажу алкоголя ограничили в Ненецком автономном округе. Запрет коснулся спиртосодержащей продукции в «наливайках». Кроме того, в местах общественного питания, расположенных в жилых домах, продажу алкоголя разрешили осуществлять только один час в сутки — с 17:00 до 18:00. Учреждениям общепита рядом с многоквартирными домами разрешили продавать спиртное с 9:00 до 23:00.

ЖЗЛ
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