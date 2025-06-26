Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:32, 26 июня 2025Забота о себе

Врач подсказала неочевидный способ потреблять меньше калорий

Гастроэнтеролог Сухорукова: Люди, которые дольше жуют, потребляют меньше калорий
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Тщательное пережевывание пищи напрямую влияет на общую калорийность питания, заявила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Неочевидный способ съедать меньше она подсказала в беседе с РИА Новости.

По словам медика, есть исследования, подтверждающие, что люди, которые дольше жуют, потребляют меньше калорий. Кроме того, привычка тщательно пережевывать пищу полезна для пищеварения, отметила она.

Еще одним неочевидным плюсом врач назвала благоприятное действие на нервную систему. В частности, благодаря долгому пережевыванию пищи улучшается сосредоточенность и снижается уровень эмоционального напряжения.

Гастроэнтеролог добавила, что у привычки долго жевать есть и другие преимущества. Так, дополнительное воздействие на зубы улучшает кровообращение в деснах, а также благотворно влияет на работу иммунной системы, качество кожи и волос.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Ранее онколог Владимир Ивашков предупредил, что многие народные средства для лица и волос уничтожают красоту. По его словам, популярная огуречная маска может вызвать раздражение, покраснение и зуд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Иоанн Грозный переворачивается в гробу». Храму Василия Блаженного пририсовали символы ислама. В РПЦ возмущены

    Над автомобилями получили контроль через ошибку в медиасистеме

    Мировому производству кофе спрогнозировали рекордный рост

    В Сербии определились с поставками оружия Украине

    В России заметили резкий рост неплатежей

    Появились подробности об изменениях в системе оценивания российских школьников

    Медведев сравнил текущие условия для бизнеса в России с наблюдавшимися в 2000 году

    Россиянам назвали главный документ при покупке жилья

    Варламов увидел цены на яйца в магазине русских эмигрантов и удивился

    Лавров обвинил ЕС в обкрадывании населения ради войны на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости