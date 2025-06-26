Врач подсказала неочевидный способ потреблять меньше калорий

Гастроэнтеролог Сухорукова: Люди, которые дольше жуют, потребляют меньше калорий

Тщательное пережевывание пищи напрямую влияет на общую калорийность питания, заявила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Неочевидный способ съедать меньше она подсказала в беседе с РИА Новости.

По словам медика, есть исследования, подтверждающие, что люди, которые дольше жуют, потребляют меньше калорий. Кроме того, привычка тщательно пережевывать пищу полезна для пищеварения, отметила она.

Еще одним неочевидным плюсом врач назвала благоприятное действие на нервную систему. В частности, благодаря долгому пережевыванию пищи улучшается сосредоточенность и снижается уровень эмоционального напряжения.

Гастроэнтеролог добавила, что у привычки долго жевать есть и другие преимущества. Так, дополнительное воздействие на зубы улучшает кровообращение в деснах, а также благотворно влияет на работу иммунной системы, качество кожи и волос.

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