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23:31, 26 июня 2025Бывший СССР

ВС России взяли три населенных пункта в ДНР

Группировка «Восток» за 5 дней взяла 3 населенных пункта в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России за пять дней взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент телеканала Russia Today (RT) Хассан Насср со ссылкой на командира с позывным Князь.

По его словам, из-за заминированных полей российские войска продвигаются аккуратно, стараясь брать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окружение. Украинские солдаты бегут с позиций, подчеркнул Князь.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о планомерном продвижении российских военных к границам Донецкой народной республики. Наступление ведется на стыке границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью.

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