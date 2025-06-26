Группировка «Восток» за 5 дней взяла 3 населенных пункта в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России за пять дней взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент телеканала Russia Today (RT) Хассан Насср со ссылкой на командира с позывным Князь.

По его словам, из-за заминированных полей российские войска продвигаются аккуратно, стараясь брать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окружение. Украинские солдаты бегут с позиций, подчеркнул Князь.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о планомерном продвижении российских военных к границам Донецкой народной республики. Наступление ведется на стыке границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью.