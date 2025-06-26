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23:50, 26 июня 2025Силовые структуры

Взрыв прогремел на территории киностудии в Баку

МЧС: На киностудии «Азербайджанфильм» в Баку прогремел взрыв, пожар локализован
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Взрыв прогремел на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы в Баку. После этого начался пожар, который на текущий момент уже локализовали, заявили в пресс-службе МЧС Азербайджана, передает РИА Новости.

«В связи с происшествием на место были незамедлительно направлены силы МЧС», — указали в пресс-службе. Возгорание получилось локализовать в кратчайшие сроки благодаря оперативно принятым мерам, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что австралийский стример Norme случайно поджег комнату в прямом эфире. Он пожаловался зрителям, что его ноутбук перегревается из-за игр, после чего ему посоветовали остудить устройство с помощью кока-колы.

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