Взрыв прогремел на территории киностудии в Баку

МЧС: На киностудии «Азербайджанфильм» в Баку прогремел взрыв, пожар локализован

Взрыв прогремел на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы в Баку. После этого начался пожар, который на текущий момент уже локализовали, заявили в пресс-службе МЧС Азербайджана, передает РИА Новости.

«В связи с происшествием на место были незамедлительно направлены силы МЧС», — указали в пресс-службе. Возгорание получилось локализовать в кратчайшие сроки благодаря оперативно принятым мерам, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что австралийский стример Norme случайно поджег комнату в прямом эфире. Он пожаловался зрителям, что его ноутбук перегревается из-за игр, после чего ему посоветовали остудить устройство с помощью кока-колы.