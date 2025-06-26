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14:47, 26 июня 2025Силовые структуры

Задавивший россиянку водитель Ozon отделался условным сроком и вернулся на работу

В Челябинске задавивший пенсионерку водитель Ozon получил условный срок
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: 74.RU

В Челябинске задавивший российскую пенсионерку водитель маркетплейса Ozon получил условный срок. Об этом сообщает 74.ru.

По данным издания, лишившаяся по вине водителя 71-летней матери россиянка осталась недовольна приговором. По ее словам, после ЧП виновник аварии спокойно вернулся на работу в маркетплейс, который расторг с ним договор только после решения суда.

При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние водителя, частичное возмещение морального вреда — мужчина перевел дочери пенсионерки 60 тысяч рублей, а также наличие несовершеннолетнего ребенка.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области следователи предъявили обвинение 44-летнему местному жителю, который сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину и ее четырехлетнюю дочь.

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