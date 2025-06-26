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17:24, 26 июня 2025Мир

Захарова раскрыла будущую площадку переговоров России и Украины

Захарова: Стамбул остается площадкой переговоров России и Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетМинобороны

Фото: Murad Sezer / Reuters

Стамбул остается площадкой двусторонних переговоров России и Украины, и сроки новых контактов будут определены главами делегаций стран. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что площадкой остается Стамбул. Благодарны Турции за гостеприимство, за неизменное содействие проведению переговорного процесса», — рассказала дипломат.

Захарова добавила, что для прояснения сроков переговоров необходимо обратиться к спецпредставителю президента России Владимиру Мединскому, а также главе Минобороны Украины Рустему Умерову.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дату третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на Украине определят и объявят после завершения обмена пленными. Он отметил, что в настоящее время стороны занимаются выполнением гуманитарных договоренностей, достигнутых на втором раунде переговоров.

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