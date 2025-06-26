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23:55, 26 июня 2025Бывший СССР

Зеленский попросил продолжить финансирование Украины

Зеленский попросил ЕС продолжить финансирование Украины на фоне дефицита бюджета
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне дефицита бюджета в своей стране попросил Европейский союз (ЕС) продолжить финансирование Киева. Об этом политик заявил в обращении к участникам заседания Европейского совета, опубликованном в Telegram-канале политика.

«Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку для покрытия наших бюджетных потребностей, особенно на следующий год», — сказал Зеленский.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил в разговоре с «Лентой.ру», что потенциальный экономический крах Украины повлечет за собой еще более серьезные проблемы в системе противовоздушной обороны страны (ПВО), что сделает удары России по военным объектам эффективнее.

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