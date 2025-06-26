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05:06, 26 июня 2025Бывший СССР

В подполье рассказали об ищущих еду и вещи на помойках жителях Херсона

РИА Новости: жители Херсона при киевских властях ищут еду и вещи на помойках
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Киевские власти создали настолько плохие условия для жителей оккупированного Херсона, что некоторые люди оказались вынуждены искать продукты и вещи на помойках. Об этом журналистам РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, получивший сообщения от горожан.

По его словам, в Херсоне сейчас тотальная безработица. Некоторые могут надеяться только на помощь родственников и друзей. Как отметил Лебедев, найденные на свалках вещи местные жители перепродают через украинские сайты объявлений. Местным уклонистам от военной службы выгодно дружить с бездомными — с ними можно меняться кипятком или домашней едой на найденные в мусорных баках предметы, уточнил собеседник агентства.

Ранее в подполье сообщили, что на Украине участились антиправительственные выступления. Эти акции должны стать сигналом президенту страны Владимиру Зеленскому. По мнению представителя антифашистского подполья, украинский народ устал терпеть, что может говорить об увеличении протестных настроений уже в ближайшем будущем.

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