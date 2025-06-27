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18:42, 27 июня 2025Ценности

48-летняя Шакира в купальнике прыгнула в бассейн

Колумбийская певица Шакира в купальнике прыгнула в бассейн
Екатерина Ештокина

Кадр: @shakira

Колумбийская певица Шакира опубликовала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя знаменитость разместила ролик, в котором предстала в нежно-розовом раздельном купальнике. Комплект состоял из топа, декорированного бахромой, и плавок. При этом звезда распустила влажные от воды волосы. На кадрах исполнительница сперва прошлась вдоль бассейна, а затем прыгнула в воду.

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В октябре 2024 года Шакира снялась в откровенных образах для мужского журнала. Поп-исполнительница предстала на одном размещенном фото в прозрачном корсете, верх которого был оформлен чашками в форме черных рук.

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