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06:58, 27 июня 2025Россия

Алаудинов рассказал о многочисленных ошибках Зеленского

Алаудинов: Трамп не будет спасать Зеленского, тот допустил много ошибок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не станет спасать Владимира Зеленского. Последний допустил слишком много ошибок, заявил ТАСС командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Я не думаю, что Трамп будет спасать Зеленского, потому что Зеленский совершил слишком много ошибок, для того чтобы Трамп за него уже не заступился никак», — отметил он.

Глава Белого дома умеет добиваться от людей тех целей, которые он ставит перед собой, добавил Алаудинов. Он также выразил мнение, что для Трампа не имеет значения, какое он давал слово вчера, он может свое слово взять обратно и дать новое.

Москве же надо понимать, что лишь Россия является другом России. Все остальные — они постольку поскольку, отметил Апти Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал, что формирования Вооруженных сил Украины осыпаются на тех участках, где продвигаются российские подразделения. По его словам, российские войска продвигаются на всех участках боевого соприкосновения, на которых идут военные действия.

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