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08:46, 27 июня 2025Мир

Американцев задержали за попытку отправить Библии и рис в Северную Корею

Independent: Шестерых американцев задержали за попытку отправить Библии в КНДР
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Шестеро граждан США были задержаны в Южной Корее за попытку отправить в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) пластиковые бутылки, наполненные рисом, долларами и Библиями. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на источники в южнокорейскей полиции.

«Американцы пытались сбросить бутылки в море с прифронтового острова Кванхва, чтобы они могли плыть к берегам Северной Кореи приливами», — сказал сотрудник местной полиции на условиях анонимности.

Также источник отметил, что американцы находятся под следствием за нарушение закона об управлении безопасностью и стихийными бедствиями.

Ранее сообщалось, что Южная Корея приостановила пропагандистское вещание из громкоговорителей на границе с КНДР, поскольку новые власти страны намерены изменить политический курс в отношении Пхеньяна.

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