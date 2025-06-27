В России объяснили регулярные попытки атак беспилотников ВСУ

Регулярными атаками беспилотников на регионы России Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются смягчить фон поражения, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Цели нападений он назвал в беседе с «Лентой.ру».
«Мы видим, что переговорный процесс идет довольно-таки вяло и киевский режим и некоторые европейские партнеры Украины всячески пытаются его блокировать. Украина каждый день терпит определенные потери, поражения на полях сражения, и возможность террористических атак они пытаются использовать для того, чтобы как-то смягчить пораженческий фон ВСУ и пытаться повлиять на переговорный процесс», — высказался депутат.
Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате над регионами в ночь на 27 июня 39 украинских беспилотников. 19 летательных аппаратов средства ПВО сбили в Ростовской области, 13 — в Волгоградской, 4 — в Крыму, еще по одному — в Белгородской, Брянской и Самарской областях.
В сети также появились кадры пролета дрона под Ростовом. На них видно, как по небу движется беспилотник с большим размахом крыльев, вероятно, самолетного типа. Слышен жужжащий звук работы мотора.